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كوريا الشمالية تتحدى العالم بـ"الخوخ"

3
JUNE
2019
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قالت وسائل إعلام في كوريا الشمالية، إن البلاد نجحت في زراعة "خوخ فاخر"، معتبرة أنه أجود أنواع الخوخ في العالم.
 
وقال رئيس معهد علوم زراعة الفاكهة في مركز البحوث الزراعية في كوريا الشمالية، كي ريونغ إيل، إن الخوخ يمكن أن يتحمل الطقس البارد وينمو لوزن 700 غرام تقريبا.
 
ويمكن للخوخ، المسمى "خوخ سوكشون 3"، تحمل درجات حرارة منخفضة تصل إلى -5 درجة حرارة مئوية، ويمكن أن يتراوح وزن كل ثمرة بين 500 و700 غرام، وفقا لمعهد كوريا الشمالية.
 
وتعتبر ثمرة "خوخ سوكشون 3" واحدة من أكثر من 40 نوعا من أنواع الفاكهة "المتفوقة" التي تمj زراعتها من قبل الدولة في الأعوام الأخيرة.
 
وقالت الدعاية الحكومية إن الفواكه الشعبية، بما في ذلك التفاح والكمثرى والمشمش، تمت زراعتها باستخدام تقنيات جديدة، ، وفقا لموقع "يو بي آي".
 
كما ذكرت كوريا الشمالية أنها تقوم بزراعة 17 صنفا مختلفا من الخوخ، وأنها تتقاسم الصفات التالية: فترات نمو أقصر، وغلات عالية من الحصاد، ومقاومة شديدة للفيروسات، وتحمل درجات حرارة باردة، لافتة إلى أنه يمكن زراعة الثمار "في أي مكان".
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