الحوثيون يعلنون استهداف عرض عسكري بطائرة مسيرة في عدن

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أعلنت جماعة "أنصارالله" (الحوثي) تنفيذ هجوم بطائرة مسيرة استهدفت عرضا في معسكر رأس عباس بمدينة عدن جنوبي اليمن.

وذكر موقع قناة "المسيرة" التابعة للجماعة فجر الاثنين، أن هجوما نفذ بطائرة من طراز "قاصف 2k"، استهدفت عرضا عسكريا لما وصفتهم " الغزاة والمرتزقة"، في معسكر رأس عباس بعدن. في إشارة إلى قوات التحالف الذي تقوده السعودية والقوات المحلية الموالية لها.

وقالت نقلا عن مصدر عسكري، إن العملية الهجومية على العرض في معسكر رأس عباس، كانت ناجحة. مشيرة إلى أنها جاءت بعد رصد استخباراتي دقيق.

وبعد دقائق من إعلان الحوثي، صرح مصدر في معسكر رأس عباس الذي تديره قوات موالية لدولة الإمارات، بأن دفاعات التحالف العربي أسقطت طائرة من دن طيار كانت تحلق في سماء معسكر رأس عباس غرب عدن.

ونقل موقع صحيفة "عدن الغد" عن قائد عمليات المعسكر، محمد القطيبي، قوله إن الطائرة المسيرة تم استهدافها من قبل دفاعات التحالف العربي.

ونفى وقوع أي أضرار بشرية أو مادية في صفوف الجنود والمعسكر.

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، نفذ الحوثيون هجمات عدة بطائرات مسيرة على مواقع حيوية في العمق السعودي، كان أبرزها استهداف منشأة لضخ النفط في ينبع، فيما اعترفت المملكة بوقوع الهجوم الذي أدى إلى أضرار في المنشأة.