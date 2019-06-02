living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الحكمة تنقذ سيدة من تمساح طوله 3 أمتار ونصف

2
JUNE
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
عربي بوست - لا يرغب أي مالك منزل في أن يُفاجأ بأن ثمة مَن يقتحم منزله، لكن سيدةً تبلغ من العمر 77 عاماً من ولاية فلوريدا الأمريكية استيقظت في الصباح الباكر، الجمعة 31 مايو/أيَّار، لتجد تمساحاً بطول 11 قدماً (3.5 متر تقريباً) في مطبخها.
 
نشرت قناة Spectrum News التابعة لشبكة CNN الأمريكية تقارير عن ماري ويشهوزن التي استيقظت في الساعة 3.30 صباحاً تقريباً على صوت اصطدامٍ كبير في بمنزلها بمدينة كليرووتر بولاية فلوريدا. وعندما ذهبت لتتحقق من الأمر، وجدت نفسهاً وجهاً لوجه مع زاحفٍ ضخم.
 
وصرَّحت ويشهوزن لقناة Spectrum: «رأيت ذلك الوجه الذي كان يحدّق بي كما لو أنه في مكانه الطبيعي».
 
ووفقاً لقسم شرطة مدينة كليرووتر، فقد اقتحم ذكَر التمساح هذا المنزل عن طريق إحدى النوافذ المنخفضة بالمطبخ.
 
تقول ويشهوزن إنها حبست نفسها في غرفة نومها واتصلت بالطوارئ. لكنها لم تكن الأولى؛ فبحسب تقرير Spectrum News كانت باتريشيا بيكورا توصل الصحف إلى منازل الحي عندما رأت تمساحاً يحاول الدخول إلى المجاري قبل اقتحام المنزل.
 
حيث قالت: «بدا الصوت كما لو أن شيئاً ما وقع وتهشم، وعندها قلت لنفسي سأتصل بالطوارئ، لأن هذا الصوت لم يكن صوتاً طبيعياً».
 
وفقاً للشرطة، استُدعي أحد الصيادين وأخرج الحيوان من المنزل بأمان دون أي إصابات. لكن التمساح كان قد أسقط عدة زجاجات نبيذ.
 
تقول ويشهوزن: «أنا ممتنة لأنه لم يأت إلى غرفة النوم، ولم يلاحق الباب، وأنا ممتنة لكلِّ مَن قدَّموا المساعدة».
 
وسيذهب التمساح إلى موقعٍ محلي للتعافي والاسترخاء، وقالت الشرطة إنه سيُنقَل بعد ذلك إلى حديقة تماسيحٍ خاصة في مدينة فورت ميد بولاية فلوريدا.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout