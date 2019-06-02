الحكمة تنقذ سيدة من تمساح طوله 3 أمتار ونصف

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عربي بوست - لا يرغب أي مالك منزل في أن يُفاجأ بأن ثمة مَن يقتحم منزله، لكن سيدةً تبلغ من العمر 77 عاماً من ولاية فلوريدا الأمريكية استيقظت في الصباح الباكر، الجمعة 31 مايو/أيَّار، لتجد تمساحاً بطول 11 قدماً (3.5 متر تقريباً) في مطبخها.

نشرت قناة Spectrum News التابعة لشبكة CNN الأمريكية تقارير عن ماري ويشهوزن التي استيقظت في الساعة 3.30 صباحاً تقريباً على صوت اصطدامٍ كبير في بمنزلها بمدينة كليرووتر بولاية فلوريدا. وعندما ذهبت لتتحقق من الأمر، وجدت نفسهاً وجهاً لوجه مع زاحفٍ ضخم.

وصرَّحت ويشهوزن لقناة Spectrum: «رأيت ذلك الوجه الذي كان يحدّق بي كما لو أنه في مكانه الطبيعي».

ووفقاً لقسم شرطة مدينة كليرووتر، فقد اقتحم ذكَر التمساح هذا المنزل عن طريق إحدى النوافذ المنخفضة بالمطبخ.

تقول ويشهوزن إنها حبست نفسها في غرفة نومها واتصلت بالطوارئ. لكنها لم تكن الأولى؛ فبحسب تقرير Spectrum News كانت باتريشيا بيكورا توصل الصحف إلى منازل الحي عندما رأت تمساحاً يحاول الدخول إلى المجاري قبل اقتحام المنزل.

حيث قالت: «بدا الصوت كما لو أن شيئاً ما وقع وتهشم، وعندها قلت لنفسي سأتصل بالطوارئ، لأن هذا الصوت لم يكن صوتاً طبيعياً».

وفقاً للشرطة، استُدعي أحد الصيادين وأخرج الحيوان من المنزل بأمان دون أي إصابات. لكن التمساح كان قد أسقط عدة زجاجات نبيذ.

تقول ويشهوزن: «أنا ممتنة لأنه لم يأت إلى غرفة النوم، ولم يلاحق الباب، وأنا ممتنة لكلِّ مَن قدَّموا المساعدة».

وسيذهب التمساح إلى موقعٍ محلي للتعافي والاسترخاء، وقالت الشرطة إنه سيُنقَل بعد ذلك إلى حديقة تماسيحٍ خاصة في مدينة فورت ميد بولاية فلوريدا.