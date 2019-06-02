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زعيم "العمال" البريطاني يرفض تدخل ترامب في الشأن ...

2
JUNE
2019
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انتقد زعيم حزب العمال البريطاني المعارض، جيرمي كوربين الدعم الذي قدمه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لوزير الخارجية البريطاني السابق، بوريس جونسون، كمرشح لرئاسة حكومة المملكة.

 

وعلى أبواب زيارة ترامب إلى بريطانيا، الأسبوع المقبل، قال كوربين: "إن محاولة الرئيس ترامب للبت في من سيكون رئيس وزراء جديدا لبريطانيا تعد تدخلا غير مقبول على الإطلاق في ديمقراطيتنا".

 

وأضاف كوربين، الذي رفض دعوة لحضور المأدبة الرسمية التي ستقام على شرف الرئيس الأمريكي: "رئيس الوزراء الجديد لن يختاره رئيس الولايات المتحدة ولا المئة ألف عضو في حزب المحافظين ضعيف التمثيل، بل سيختاره الشعب البريطاني في انتخابات عامة".

 

وفي وقت سابق، قال ترامب، ردا على سؤال صحيفة "ذي صن" البريطانية في ما يتعلق بالمرشحين لخلافة رئيسة الوزراء تيريزا ماي، إن "بوريس سيقوم بعمل جيد.. أعتقد أنه سيكون ممتازا".

 

وتابع الرئيس الأمريكي: "أحببته على الدوام.. لا أعلم ما إذا كان سيتم اختياره، لكني أعتقد أنه رجل مناسب للغاية وشخص موهوب جدا".

روسيا اليوم
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