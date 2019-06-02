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وزير دفاع الحوثيين يتوعد التحالف بـ"مفاجآت"

2
JUNE
2019
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توعد وزير دفاع الحوثيين اللواء الركن محمد ناصر العاطفي، التحالف العربي بقيادة السعودية بـ"مفاجآت لم يتوقعها على الإطلاق"، في إشارة إلى إعادة تفعيل الدفاعات الجوية.

 

وأكد وزير الدفاع في حكومة الإنقاذ الوطني المشكلة في صنعاء من جانب جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، امس، أن الصناعات العسكرية تمضي قدما في إنجازاتها التسليحية والتقنية المتطورة المواكبة لمتطلبات ومقتضيات الدفاع عن سيادة ووحدة واستقلال البلاد، بحسبما نقلته وكالة أنباء "سبأ" التابعة للحوثيين.

 

وصرح خلال ترؤسه اجتماع لجنة إعداد العقيدة العسكرية اليمنية: "لقد طورنا وصنعنا الصواريخ والطائرات المسيرة المسلحة والهجومية وصنعنا القذائف والكثير من الأسلحة ونحن الآن في المراحل الأخيرة من إعادة جاهزية وتطوير وتصنيع الدفاعات الجوية المختلفة".

 

وقال محمد ناصر العاطفي "سنذهل المتكبرين والمتغطرسين والمعتدين على الشعب اليمني بالمفاجآت التي لن يتوقعوها على الإطلاق".

 

وأشار إلى أن "مسودة وثيقة العقيدة العسكرية قد أعدت بناء على المتغيرات والمستجدات الراهنة بأبعادها المستقبلية وعلى مختلف المستويات الوطنية والإقليمية والدولية وفي ضوء معطيات الحرب على اليمن أرضا وإنسانا".

 

هذا وبين العاطفي في كلمته "أن قيادة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة قامت بالتخطيط وإعادة الترتيب للقوات المسلحة على مختلف مسارح العمليات وفي مختلف المناطق العسكرية وجبهات المواجهة وقد بدأت في تنفيذ المرحلة الأولى على الواقع والتحول من الدفاع إلى الهجوم".

روسيا اليوم
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