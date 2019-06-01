بالصورة فقدان يخت فاخر في عرض البحر المتوسط بعد سقوطه من سفينة الشحن

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عربي بوست - فُقِد يخت فاخر يملكه ملياردير إيطالي في عرض البحر المتوسط بعدما انزلق من سفينة شحنٍ.

وحسب تقرير لشبكة CNN الأمريكية، فقد كان اليخت «ماي سونغ» -الذي يبلغ طوله 40 متراً، وهو من طراز Baltic 130، ويملكه وريث قطب الأزياء الإيطالي بيير لويجي لورو بيانا- بين جزيرة مايوركا الإسبانية ومدينة جنوة الإيطالية عندما وقع الحادث، وكانت هذه محطّته الأخيرة في رحلة يخت فاخر من منطقة البحر الكاريبي، وفقاً لتقارير إعلامية تدعمها بيانات التتبُّع البحري.

والتُقِطت صورة لليخت الحائز جوائز مرموقة في وقت لاحق للغرق وهو نصف مغمور في البحر.

في شهر يونيو/حزيران 2019، كان من المقرر أن يُنافس ماي سونغ على الفوز في سباق لورو بيانا السنوي لليخوت، المقرر انعقاده في منتجع بورتو سيرفو على جزيرة سردينيا الإيطالية.

ويستضيف سباق القوارب لورو بيانا، الوريث المالك لشركة الملابس الراقية التي تحمل الاسم نفسه، وتقدَّر قيمتها بنحو 1.6 مليار دولار في عام 2018، وفقاً لمجلة Forbes.

حاز اليخت عديداً من الجوائز والألقاب، وضمن ذلك أفضل يخت في جوائز اليخوت العالمية الفائقة، كما سجَّل رقماً قياسياً في سباق RORC عبر المحيط الأطلسي، العام الماضي.

أصدرت شركة بيترز آند ماي، وهي شركة الخدمات اللوجيستية المسؤولة عن نقل اليخت، بياناً يؤكد فقدانه في الساعات الأولى من يوم الأحد 26 مايو/أيّار 2019.

وقال ديفيد هولي الرئيس التنفيذي لشركة بيترز آند ماي، في بيان: «لقد علمنا بشأن فقْد يخت من سطح السفينة MV Brattinsborg في نحو الساعة 04:00 بتوقيت غرينتش في 26 مايو/أيّار 2019. وكان اليخت من طراز ماي سونغ.

وبعد وصول تلك الأخبار، أصدرت شركة بيترز آند ماي لليخوت تعليمات إلى كابتن سفينة الشحن بمحاولة إنقاذ اليخت، في حين يتم تعيين جهة ثالثة للمهمّة».

مصمَّم بمواصفات خاصة جداً

وأكد هولي أنه يتم التحقيق في سبب الحادث سقوط يخت فاخر في البحر، وأضاف أن التقييم الأول للملابسات قد انتهى إلى أن حامِل اليخت قد «تحطّم» خلال الرحلة؛ وهو ما تسبب في فقدان القارب بالبحر. وأضاف أن حامل اليخت كان مِلكاً لأصحاب اليخت، وقد تم تقديمه وتركيبه من قِيل طاقم اليخت.

وبعدما اكتملت صناعة يخت ماي سونغ في عام 2016، وصفه صانعو القوارب الفنلنديون المتخصصون بأنه «مثال رائع للفنّ، ويخت فاخر متعدد المهام»، وهو مصنوع من صفائح ألياف الكربون المتقدّمة.

كان يخت فاخر مجهزاً بميزات تقنية فائقة الأداء؛ مثل الشراعات القابلة للتبديل من أجل الإبحار أو السباقات، فضلاً عن نظام دفع قابل للسحب يمكن مُضاعفة قوّته. وبإمكان ماي سونغ استيعاب ما يصل إلى ثمانية أشخاص، وتتضمّن مزايا تصميمه «صالونا رائعا على متنه، بالإضافة إلى هيكل اليخت ومنافذه العلوية»، فضلاً عن «النوافذ التي تتيح المناظر البانورامية الخارجية».

وقالت متحدثة باسم شركة Baltic Yachts، لشبكة CNN في رسالة بالبريد الإلكتروني، إنه على الرغم من أن الشركة لم تعلق على تفاصيل الحادث، «فإن هذه أخبار حزينة للغاية، ونبدي تعاطفنا مع المالك».