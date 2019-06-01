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ترامب يستبق زيارة لندن بـ"وصف مسيء" لميغان ماركل

1
JUNE
2019
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قبل بضعة أيام من قيامه بزيارة إلى لندن، علق الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على تصريحات سابقة لمواطنته وأحدث عضو في العائلة الملكية البريطانية، ميغان ماركل، زوجة الأمير هاري حفيد ملكة بريطانيا، بعدما أعلنت اختيارها للمرشحة هيلاري كلينتون قبيل الانتخابات الرئاسية في عام 2016.  
 
وفي مقابلة مع صحيفة "الصن" البريطانية، سُئل ترامب عن الممثلة الأميركية ميغان ماركل التي سبق وأن وصفته بـ"مثير للانقسام" قبيل انتخابات 2016.
 
وقالت ميغان حينها إنها ستصوت لصالح هيلاري كلينتون ليس لأنها امرأة، "لكن بالتأكيد لأن ترامب جعل من السهل عليَ عدم اختياره".
 
وعلق الرئيس الأميركي على هذا التصريح، قائلا إنه لم يكن على دراية به، مضيفا "لم أكن أعرف ذلك. ماذا أستطيع قوله؟ لم أكن أعرف أنها (كريهة)".
 
عندما سئل عما إذا كان من الجيد أن يرى "أميرة (أميركية الأصل)" ضمن العائلة المالكة البريطانية، قال ترامب: "أعتقد أنه أمر لطيف، وأنا متأكد من أنها ستعمل بشكل ممتاز".
 
ومن المقرر أن يصل ترامب إلى لندن، الاثنين المقبل، في زيارة تستغرق 3 أيام.
 
وسيلتقي برئيسة الوزراء البريطانية المنتهية ولايتها تيريزا ماي وعدة أفراد من العائلة المالكة، بما في ذلك الملكة إليزابيث، لكن لن يجتمع مع ميغان، و"ربما يكون ذلك أفضل" بعد الاشتباكات اللفظية المتبادلة، بحسب ما قاله برنامج "توداي" الأميركي.
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