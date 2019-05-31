روسيا واليابان تتكتمان على مفاوضات السلام

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سبوتنيك - لن تعلن موسكو وطوكيو تفاصيل مفاوضات السلام الروسية اليابانية.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف للصحفيين عقب ختام لقائه بنظيره الياباني تارو كونو في العاصمة اليابانية طوكيو، اليوم الجمعة:

وأضاف لافروف أنه عبّر لنظيره الياباني، تماشيا مع هذا الاتفاق، عن رجائه بالإحجام عن إثارة الرأي العام الياباني بشأن مفاوضات السلام بين اليابان وروسيا.

وتهدف المفاوضات التي تجريها روسيا واليابان إلى توقيع اتفاقية تنهي حالة الحرب بينهما.

ولم توقع روسيا واليابان اتفاقية السلام بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية لاستحالة تلبية شروط اليابان التي رأت أنه من الضروري أن تعيد روسيا أربع جزر من جزر الكوريل (كوناشير وشيكوتان وإيتوروب وهابومائي) التي حررتها القوات السوفيتية من الاحتلال الياباني.

ولم تعلن اليابان تخليها عن مطلب استعادة هذه الجزر حتى الآن، بينما ما فتئت موسكو تؤكد التزامها بنتائج الحرب العالمية الثانية وسيادتها على جزر الكوريل.