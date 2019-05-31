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ترامب يتحدث عن اجتياح جماعي للولايات المتحدة...

31
MAY
2019
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سبوتنيك - تحدث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن اجتياح جماعي يصيب الولايات المتحدة في الفترة الأخيرة، كما نشر مقطع فيديو يثبت كلامه.
 
أعلن ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 5% على السلع المكسيكية، ابتداء من العاشر من يونيو / حزيران المقبل، بسبب  ماوصفه عدم تحرك المكسيك لإيقاف تدفق المهاجرين غير الشرعيين.
 
وقال ترامب عبر موقع "تويتر": "إن الرسوم ستستمر في الارتفاع بنسبة خمسة في المئة في كل شهر إلى أن تصل إلى 25% في أكتوبر / تشرين الأول المقبل، مشيرا إلى أنها ستصبح دائمة في حال لم تتخذ المكسيك خطوات فعالة لوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين عبر أراضيها".
 
وأضاف ترامب في بيان نشره البيت الأبيض صباح اليوم: "تعاون المكسيك السلبي في السماح بهذا التوغل الجماعي يشكل تهديدا طارئا وغير عادي للأمن القومي والاقتصاد في الولايات المتحدة."
 
وكان ترامب قد غرد قائلا، إن حرس الحدود أوقف 1036 مهاجرا غير شرعي على الحدود مع المكسيك قرب مدينة إلباسو فجر الخميس، مرفقا تغريدته بمقطع فيديو.
 
وأردف: "المكسيك لديها قوانين قوية للغاية للهجرة ويمكنها بسهولة وقف التدفق غير القانوني للمهاجرين، بما في ذلك عن طريق إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية".
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