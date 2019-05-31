"لون البشرة" يفتح النار على مسابقة ملكة الجمال

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تعرضت مسابقة ملكة جمال الهند لانتقادات حادة على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب غياب التنوع، واقتصار المسابقة على ذوات البشرة البيضاء.

وثارت الانتقادات بعدما نشرت صحيفة "تايمز أوف إنديا"، الهندية الناطقة بالإنجليزية، صورة المرشحات الثلاثين اللواتي وصلن إلى الأدوار الإقصائية تحت عنوان "من ستحصل على لقب ملكة جمال الهند هذا العام؟".

وعلى موقع تويتر، شارك المستخدم "لو براون جيمس" صورة من الصحيفة وأرفقها بتعليق ساخر، متسائلا: "ما الخطأ في هذه الصورة؟".

وأثار السؤال عشرات الردود التي جاءت أغلبها بأن "كل النساء بيضاوات"، فيما رد أحد المستخدمين قائلا: "ثمة كثير من البياض هنا".

وسخر مستخدمون آخرون لموقع تويتر، من أن صور المرشحات أقرب إلى إعلان لـ"كريم تبييض البشرة"، بسبب لون البشرة الفاتح.

ومن يرى صور المرشحات النهائيات للمسابقة، يجد تشابها كبيرا فيما بينهن من حيث اللون والشكل تقريبا وحتى المكياج.