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ترامب "يعاقب" المكسيك بسبب المهاجرين.. ويتوعد بالمزيد

31
MAY
2019
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أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الخميس أن الولايات المتحدة ستفرض اعتبارا من 10 يونيو "رسوما جمركية بنسبة 5 بالمئة على كُل السلع الواردة من المكسيك" طالما استمر تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى بلاده عبر الحدود المكسيكية.

وبعث الرئيس المكسيكي من جهته رسالة إلى نظيره الأميركي يدعوه فيها إلى الحوار بشأن مسألة الهجرة غير الشرعية.

وكتب ترامب في تغريدة على تويتر: "الرسوم الجمركية ستزداد تدريجيا، طالما لم يتم حل مشكلة الهجرة غير الشرعية".

وقد ترتفع الرسوم الجمركية إلى 10في المئة بحلول1 يوليو وتزداد بمقدار 5 نقاط مئوية شهريا لتصل إلى حد 25 بالمئة في أكتوبر إذا لم توقِف المكسيك "تدفق الأجانب غير الشرعيين عبر أراضيها"، بحسب ما أوضح ترامب في بيان صادر عن البيت الأبيض.

وأضاف أن الولايات المتحدة تحتفظ بحق سَحب هذه الرسوم "وفقا لتقديرها الخاص".

وكرر ترامب القول، الخميس "على مدى سنوات، لم تُعاملنا بشكل منصف، لكننا نؤكد الآن على حقوقنا بصفتنا دولة ذات سيادة".

من جهتها، وصفت المكسيك، الخميس، إعلان ترامب بفرض رسوم جمركية بـ"الكارثي".

وقال المسؤول في وزارة الخارجية المكسيكية، خيسوس سياذي، إنه "أمر كارثي. هذا التهديد إذا نفذ سيكون في منتهى الخطورة.. إذا حصل ذلك، يجب أن نرد بقوة".

ولاحقا، بعث الرئيس المكسيكي، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، رسالة إلى نظيره الأميركي يدعوه فيها إلى الحوار، بعد إعلان ترامب نيته فرض رسوم.

وكتب لوبيز أوبرادور في الرسالة "أبلغكم بأنّني لا أريد المواجهة (...) أقترح تعميق الحوار والبحث عن بدائل لمشكلة الهجرة"، معلنًا في الوقت نفسه أن وفدا مكسيكيا سيتوجه، الجمعة، إلى واشنطن.

 

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