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ايران وروسيا والعراق وسوريا تبحث ملف الارهاب

31
MAY
2019
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تباحث مندوبو الدول الاربع ايران وروسيا والعراق وسوريا في اجتماع ببغداد يوم امس الخميس بشان احدث اوضاع الارهاب والجماعات الارهابية وسبل مكافحتها.

وفي هذا الاجتماع الذي جاء في اطار مركز تبادل المعلومات ضد الارهاب بين الدول الاربع، جرى البحث حول احدث ملفات الارهاب والجماعات الارهابية وسبل التصدي لها.

 

وكان من محاور الاجتماع البحث حول مكافحة الخلايا النائمة وبقايا هذه الجماعات وكذلك مناقشة سبل تطوير التعاون بين الدول الاربع.

 

واستعرض الملحق العسكري الايراني في بغداد ورئيس الوفد المشارك في الاجتماع الرباعي لمركز تبادل المعلومات ضد الارهاب، انشطة الجمهورية الاسلامية الايرانية في هذا المركز في سياق دعم مكافحة الارهاب، معلنا استعداد ايران لاي نوع من التعاون في هذا المجال حتى دحر الجماعات الارهابية بالكامل.

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