living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"بوينغ" تكشف سر تكرار سقوط طائرتها "ماكس 737"

30
MAY
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
عربي 21 - كشفت مجموعة بوينغ الأمريكية، عن سر تكرار حوادث سقوط طائرتها "737 ماكس" التي أدى تحطم اثنتين منها إلى مقتل 346 شخصا.
 
 
واعترف رئيس مجلس إدارة المجموعة دينيس مويلنبورغ الأربعاء بوجود "أخطاء" في عمل مؤشر الإنذار الذي يفترض أن يكشف عن حالات الخلل في نظام تعزيز خصائص المناورة (ام سي إيه اس) في طائرتها "737 ماكس" التي أدى تحطم اثنتين منها إلى مقتل 346 شخصا.
 
وقال مويلنبورغ في مقابلة مع قناة "سي بي اس" تم بثها الأربعاء "لم نطبق هذه الوظيفة بشكل سليم".
 
وهي أول مقابلة تجريها وسيلة إعلام مع رئيس مجلس إدارة المجموعة الذي تواجه إدارته لأزمة طائرات "737 ماكس" انتقادات، منذ الحادث الذي وقع في العاشر من آذار/مارس لطائرة "737 ماكس 8" إثيوبية وأسفر عن سقوط 157 قتيلا.
 
وكان هذا الحادث الثاني لطائرة من هذا النوع خلال خمسة أشهر، بعد تحطم الطائرة التابعة لشركة "لايون اير" الذي أودى بحياة 189 شخصا في 29 تشرين الأول/أكتوبر.
 
والمؤشر الذي يسمى "ديساغري لايت" (ضوء عدم الموافقة) بلغة بوينغ يعمل في حال بث معلومات خاطئة من قبل مسبار أو مسباري رصد الحوادث ("زاوية الهجوم" -ايه او ايه) في نظام تعزيز خصائص المناورة (ام سي ايه اس).
 
ونظام تعزيز خصائص المناورة يقيس زاوية الهجوم ويجعل الطائرة في وضع يتيح لها الإسراع والابتعاد عن خطر صدام مميت.
 
وتفيد العناصر الأولى للتحقيق في حادث طائرة "لايون اير" أن أحد هذين المسبارين كان معطلا وعلى الرغم من هذا الخلل واصل بث المعلومات إلى أجهزة الحسابات وخصوصا نظام "ام سي ايه اس".
 
وفي هذه الحالة كان يجب تعطيل هذا النظام، وهذا ما لم يكن يعرفه طاقم طائرة "لايون اير" التي لم تكن مزودة بنظام إنذار.
 
وكانت بوينغ فرضت شراء هذه الوظيفة في الطائرة مع أنها مهمة لسلامتها.
 
وذكرت مصادر قريبة من الملف لوكالة فرانس برس في نهاية نيسان/ابريل أن مجموعة الصناعات الجوية عطلت نظام الإنذار بدون أن تبلغ السلطات التنظيمية ولا الشركات الجوية التي لم تشتر هذا النظام.
 
ولم تبلغ الشركات بذلك إلا بعد كارثة "لايون اير" أي بعد عام على وضع "737 ماكس" في الخدمة.
 
وقال رئيس مجلس إدارة بوينغ إن "اتصالاتنا بشأن إشارة الإنذار لم تكن بالمستوى المطلوب". وأضاف معتذرا "فشلنا تماما هنا (...) كان التطبيق خطأ ولم نقم بالتشغيل بشكل سليم".
 
وفي مواجهة الانتقادات، قررت مجموعة الصناعات الجوية الأمريكية أن يصبح مؤشر الإنذار من الوظائف الأساسية والمجانية لكل زبائن "737 ماكس" بعد أن تحصل على الضوء الأخضر لعودة تحليق طائراتها.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout