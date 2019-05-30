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تايوان تستعد عسكريا بمواجهة "تهديدات صينية"

30
MAY
2019
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بدأت القوات الجوية والبحرية والبرية في تايوان، الخميس، تدريبات على التصدي لقوة غازية، في حين تعهد وزير الدفاع بحماية الجزيرة في مواجهة تهديدات عسكرية متصاعدة من قبل الصين.
 
ونفذت طائرات مقاتلة ضربات وفتحت سفن حربية النار لتدمير رأس جسر للعدو، بينما شارك أكثر من 3000 جندي في تدريب بالذخيرة الحية في منطقة بينغ تونغ الجنوبية.
 
وخلال تدريبات عسكرية سنوية في أنحاء الجزيرة هذا الأسبوع، هبطت مقاتلات على الطريق السريع الرئيسي في تايوان وتسبب التدريب على الغارات الجوية في وقف مظاهر الحياة في المدن الكبرى.
 
وقال وزير الدفاع ين تيه-فا للصحفيين وهو يتابع التدريبات"الحزب الشيوعي الصيني يواصل التوسع في قوته العسكرية دون التخلي عن فكرة استخدام القوة لغزو تايوان"، وفق ما نقلت "رويترز".
 
وتعتبر الصين تايوان المتمتعة بالحكم الذاتي جزءا لا يتجزأ من أراضيها ولم تستبعد مطلقا استخدام القوة لإخضاع الجزيرة لسيطرتها.
 
وجاءت تصريحات الوزير بعد تزايد التوتر بين الجانبين. وخلال الأسابيع القليلة الماضية أجرى الجيش الصيني تدريبات مكثفة بالسفن الحربية والقاذفات وطائرات الاستطلاع قرب الجزيرة وهي خطوات نددت بها تايبه ووصفتها بأنها نوع من الترهيب.
 
وقال ين إن بكين تهدف إلى "تقويض الاستقرار الإقليمي والأمن عبر مضيق تايوان".
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