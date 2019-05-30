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وزير الدفاع الروسي يضع الزهور على قبر رجل المخابرات في طوكيو

30
MAY
2019
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سبوتنيك - زار وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الخميس، مقبرة في العاصمة اليابانية طوكيو.
 
وتوجه وزير الدفاع الروسي الزائر لليابان والمرافقون له إلى مقبرة "تاما" ليضعوا أكاليل من الزهور على قبر رجل المخابرات السوفيتي ريتشارد زورغي
 
ووصل شويغو إلى طوكيو، أمس الأربعاء، في زيارة عمل للمشاركة في اجتماع تشاوري في صيغة (2 + 2) يحضره وزراء دفاع وخارجية الدولتين، وإجراء محادثات منفصلة مع نظيره الياباني تاكيسي إيفايا.
 
وقالت المتحدثة باسم وزير الدفاع الروسي، روسيانا ماركوفسكايا، إن جدول أعمال الحوار الروسي الياباني يتضمن قضايا الأمن العالمي والإقليمي والوضع العسكري — السياسي في المنطقة. كما ستتناول المباحثات الروسية اليابانية مناقشة التعاون العسكري المشترك القائم ومستقبله.
 
ويعتبر ريتشارد زورغي من أعظم رجال المخابرات في القرن الـ20. ولد في الإمبراطورية الروسية عام 1895. توفي في الإمبراطورية اليابانية خلال الحرب العالمية الثانية حيث نفذ حكم الإعدام بحقه بتهمة التجسس يوم 7 نوفمبر/تشرين الثاني 1944. وتمكن زروغي من كشف الكثير من أسرار حرب ألمانيا النازية ضد الاتحاد السوفيتي.
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