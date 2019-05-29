living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أحر منطقة على وجه الأرض قد تكشف أسرار الحياة على المريخ

29
MAY
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أظهرت الميكروبات الصغيرة للغاية التي عثر عليها لأول مرة في بركان إثيوبي، كيف ازدهرت الحياة يوما ما على سطح المريخ.

ووجد الباحثون سلالة من البكتيريا التي تعيش في حرارة تقدر بـ 89 درجة مئوية وحموضة شديدة الانخفاض تبلغ 0.25 درجة، وهي ظروف مماثلة لتلك الموجودة على الكوكب الأحمر عندما تشكل لأول مرة.وجمع الباحثون العينات من "بركان دالول" والمنخفض الجيولوجي "إقليم دناكيل" في شمال إثيوبيا، وهي واحدة من أكثر الأماكن سخونة على وجه الأرض.

وقال الدكتور فيليب غوميز، الباحث الرئيسي في مركز علم الفلك في إسبانيا: "هذه بيئة غريبة ومتعددة الأطراف، مع كائنات حية تحتاج إلى درجة حرارة عالية، ومحتوى عال من الملح، ودرجة حموضة منخفضة للغاية من أجل البقاء".وهذه المنطقة مشبعة بأملاح مختلفة، بما في ذلك كلوريد الفضة وكبريتيد الحديد والزنك والملح الصخري التي تنتج مشهدا فنيا زاهيا بالألوان من الأصفر والأخضر والأحمر والأزرق.

وجمع الفريق طبقات رقيقة من رواسب الملح ونقلها إلى إسبانيا في قوارير معقمة ومحكمة الإغلاق.وحلل فريق البحث العينات باستخدام المجهر الإلكتروني، والتحليل الكيميائي وتسلسل الحمض النووي، ووجد أن هياكل كروية صغيرة داخل عينات الملح كانت عبارة عن ميكروبات صغيرة تعرف باسم "Nanohaloarchaeles"، تعيش في مستعمرات صغيرة الحجم، وكان كل ميكروب أصغر 20 مرة من متوسط حجم البكتيريا.

ويقع "بركان دالول" على عمق 125 مترا تحت مستوى سطح البحر، وتتم تغذية نشاطه الحراري بالمياه التي يتم تسخينها بواسطة احتياطي الصهارة الضحلة أسفل البركان.

وقالت الدكتورة باربرا كافالزي، من جامعة بولونيا: "سيؤدي البحث العميق لخصائص هذا الموقع المذهل إلى تحسين فهمنا لقيود الحياة على الأرض، وفهم الحياة على المريخ وفي أي مكان آخر في الكون".

وتشبه الكيمياء الجيولوجية غير العادية في المنطقة إلى حد كبير البيئات الحرارية المائية التي كان يمكن العثور عليها على سطح الكوكب الأحمر، بما في ذلك "حفرة غوسيف"، حيث هبط مسبار "ناسا" لاستكشاف الكوكب "سبيريت".

وتشير الدراسة الجديدة إلى أن: "وجود الحياة في ينابيع "دالول" الحارة يوسع فهمنا لحدود القابلية للسكن على الأرض وما وراءها".

ومع ذلك، "هناك حاجة إلى عمل في المستقبل لفهم كيف تعيش هذه البكتيريا النانوية في مثل هذه البيئة القاسية".

وتستعد كل من وكالة "ناسا" ووكالة الفضاء الأوروبية لإرسال مسبار إلى المريخ في عام 2020، وسوف يتجول على السطح بحثا عن أدلة على الحياة، سواء كانت موجودة في الماضي أو الحاضر، وكذلك الحفر تحت السطح لسحب أي حياة ميكروبية قد تكون مختبئة تحته.

روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout