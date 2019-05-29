living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ترامب: كنت أدافع عن "جو النائم" على أرض أجنبية

29
MAY
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
سبوتنيك - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه كان يدافع عن جو بايدن، أثناء وجوده على أرض، أجنبية، في إشارة إلى زيارته إلى اليابان.
 
واختتم ترامب زيارته إلى اليابان، اليوم الأربعاء 29 مايو / آيار، التي بدأها في 25 من الشهر الجاري.
 
وكتب ترامب على "تويتر": "بالفعل، كنت أدافع عن جو بايدن (النائم) خلال وجودي على أرض أجنبية"، مضيفا: "زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، وصفه بـ(بشخص أحمق قليل الذكاء)، وأشياء أخرى، وحينما ذكرت مقتبسا من حديثه كانت أكثر تهذيبا".
 
 
وتابع: "قلت إن زعيم كوريا الشمالية وصفه بـ(شخص منخفض الذكاء)"، مضيفا: "هل من الممكن أن يكون ذلك سببا في إغضاب أحد".
 
ويعد جو بايدن من أبرز الشخصيات السياسة، التي أعلنت ترشحها لانتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة في عام 2020، وهو أحد مرشحي الحزب الديمقراطي.
 
 
وقال ترامب في تدوينة سابقة: "ابتسمت عندما سمع أن وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية وصفت جو بايدن بالشخص صاحب معدل الذكاء الضعيف".
 
ويتقدم جو بايدن، 76 عاما، في استطلاعات الرأي على جميع المرشحين الديمقراطيين الآخرين في السباق إلى البيت الأبيض، خلال الانتخابات المقبلة التي تقام عام 2020، ويعد من أقوى منافسي ترامب، الذي يشن هجوما حادا عليه ويتهمه بأنه غير كفء لتولي منصب رئيس أمريكا.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout