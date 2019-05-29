ترامب: كنت أدافع عن "جو النائم" على أرض أجنبية

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سبوتنيك - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه كان يدافع عن جو بايدن، أثناء وجوده على أرض، أجنبية، في إشارة إلى زيارته إلى اليابان.

واختتم ترامب زيارته إلى اليابان، اليوم الأربعاء 29 مايو / آيار، التي بدأها في 25 من الشهر الجاري.

وكتب ترامب على "تويتر": "بالفعل، كنت أدافع عن جو بايدن (النائم) خلال وجودي على أرض أجنبية"، مضيفا: "زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، وصفه بـ(بشخص أحمق قليل الذكاء)، وأشياء أخرى، وحينما ذكرت مقتبسا من حديثه كانت أكثر تهذيبا".

وتابع: "قلت إن زعيم كوريا الشمالية وصفه بـ(شخص منخفض الذكاء)"، مضيفا: "هل من الممكن أن يكون ذلك سببا في إغضاب أحد".

ويعد جو بايدن من أبرز الشخصيات السياسة، التي أعلنت ترشحها لانتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة في عام 2020، وهو أحد مرشحي الحزب الديمقراطي.

وقال ترامب في تدوينة سابقة: "ابتسمت عندما سمع أن وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية وصفت جو بايدن بالشخص صاحب معدل الذكاء الضعيف".

ويتقدم جو بايدن، 76 عاما، في استطلاعات الرأي على جميع المرشحين الديمقراطيين الآخرين في السباق إلى البيت الأبيض، خلال الانتخابات المقبلة التي تقام عام 2020، ويعد من أقوى منافسي ترامب، الذي يشن هجوما حادا عليه ويتهمه بأنه غير كفء لتولي منصب رئيس أمريكا.