living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

اختفاء خوادم كمبيوتر تحتوي معلومات سرية من مجلس الأمن والدفاع الأوكراني

29
MAY
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
سبوتنيك - أعلن السكرتير الجديد لمجلس الأمن والدفاع القومي الأوكراني، ألكسندر دانيليوك، اليوم الثلاثاء، أن الخوادم التي كانت تحتوي معلومات سرية، قد اختفت من غرفة عمليات المجلس بعد "تغيير السلطة".
 
وقال دانيليوك خلال كلمة له في مقطع فيديو نشر على "فيسبوك": " قبل شهر، كانت [غرفة العمليات داخل مبنى مجلس الأمن والدفاع القومي] تبدو مختلفة تماماً، كان هناك شاشات كبيرة على جميع الجدران، التي تم ربطها بالخوادم…ز كما ترون ، تمت إزالة كل شيء أثناء تغيير السلطة".
 
وأضاف: "بقيت فقط الأعلام، التي كانوا يتخذون القرارات تحتها خلال الاجتماعات… الخوادم كانت في هذه الغرفة، كما ترون، أصبحت فارغة الآن، وتم سحب الخوادم".
 
وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قد عين في وقت سابق من اليوم، دانيليوك، وزير المالية الأسبق للبلاد، سكرتيراً لمجلس الأمن والدفاع القومي الأوكراني، وكان دانيليوك قد شغل منصب وزير المالية في الفترة من 14 نيسان/ أبريل 2016 ، إلى 7 حزيران/ يونيو 2018، في عهد الرئيس السابق بيوتر بوروشينكو، لتحل محله الوزيرة أوكسانا ماركاروفا.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout