في صور.. حياة الملوك تعود إلى "القصر الأسطوري" في فرنسا

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شارك المئات في حفل راقص بقصر فرساي في فرنسا مرتدين أزياء القرن الثامن عشر إحياء لذكرى ملكة فرنسا ماري أنطوانيت، إحدى أشهر الذين عاشوا في هذا القصر التاريخي.

واشتهرت ماري أنطوانيت بحياة الترف والبذخ، وكانت واحدة من أكثر الشخصيات التاريخية إثارة للجدل كما كانت الأكثر أناقة.

وأُعدمت في عام 1793 إثر إدانتها بالخيانة أثناء الثورة الفرنسية التي أطاحت بزوجها الملك لويس السادس عشر.

وتراوحت أسعار التذاكر، لنحو 630 شاركوا في الحفل الذي أقيم الاثنين، بين 150 و510 يورو (168 و570 دولار).

وسمح لأصحاب التذاكر الأغلى بتفقد كل أجنحة القصر وبحضور حفل موسيقي خاص بغرفة الملكة.

وقال لوران بورنير مدير قصر فرساي "أتى ضيوف من مختلف أنحاء العالم... من الشرق الأقصى وروسيا وكل أنحاء أوروبا والولايات المتحدة وأستراليا. أمضوا ليلة أحلامهم هنا لأنه لا يوجد قصر أجمل من قصر فرساي".