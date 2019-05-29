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مستشار للرئيس الإيراني يقتل زوجته في ظروف غامضة

29
MAY
2019
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أوقفت السلطات القضائية في إيران، عمدة طهران السابق، محمد علي نجفي، بعد ساعات من العثور على زوجته مقتولة في مقر إقامتها بطهران.

ونقلت وكالة "إرنا" الرسمية عن رئيس المباحث والتحريات في شرطة العاصمة الإيرانية، أن نجفي اعترف بقتل زوجته ميترا استاد.

وذكرت وكالة "إسنا" الإيرانية شبه الرسمية للأنباء، الثلاثاء، أن زوجة مستشار للرئيس حسن روحاني قتلت بالرصاص في منزلها في شمال طهران.

وميترا هي الزوجة الثانية لمحمد علي نجفي، وهو عمدة إصلاحي سابق لطهران، وأحد المقربين من روحاني.

وتعد أعمال العنف هذه نادرة للغاية في إيران، خاصة في الأحياء الراقية شمالي طهران، موطن النخبة السياسية والاقتصادية في البلاد.

ونقل تقرير آخر لوكالة الأنباء شبه الرسمية "تسنيم" عن ممثل الادعاء في طهران محمد شهرياري، أن ميترا قتلت بطلقات عديدة، إحداها في القلب، قبل أن تكشف المعلومات الأولى أن نجفي حمل معه الأسلحة التي أطلق منها النار على الضحية.

وأفادت وكالة "ايسنا" الحكومية، نقلاً عن قائد شرطة التحريات علي رضا لطفي، أن الضغوط النفسية والمشاكل العائلية من دوافع القتل، وفقاً لشهادة أولى بها نجفي للمحققين.

وتم العثور على جثتها في حجرة نوم بالطابق السابع لمبنى سكني شاهق الارتفاع بشمال طهران.

واستقال نجيفي من منصب عمدة طهران عام 2018، بعد أن انتقده متشددون بسبب مقطع مصور يظهر حضوره عرضا راقصا لفتيات صغيرات في مدرسة.

ويبيح القانون الإيراني تعدد الزوجات، لكن البعض انتقد نجيفي على وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن تزوج من ميترا نجفي.

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