بولتون يصل إلى الإمارات

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وصل مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، مساء الثلاثاء، إلى الإمارات حيث من المقرر أن يبحث مع قيادتها مجموعة من القضايا الأمنية "المهمة" حسب زعمه.

وقال بولتون، في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في موقع تويتر: "وصلت منذ قليل إلى الإمارات. أتطلع إلى اللقاء مع حلفائنا الإماراتيين غدا لمناقشة قضايا أمنية إقليمية مهمة وحيوية".

وتأتي هذه الزيارة في ظل توتر ملموس بين الولايات المتحدة وإيران في الأشهر الأخيرة على خلفية فرض واشنطن عقوبات اقتصادية جديدة على إيران، بما في ذلك قطاعها النفطي، وإرسال البنتاغون مجموعة سفن حربية إلى منطقة الخليج الفارسي بسبب ما سمته واشنطن "تهديدات إيرانية" للقوات الأمريكية وحلفائها.