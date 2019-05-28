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ثلث سكان هذا البلد الأوروبي “مليونيرات”

28
MAY
2019
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المجتمع في أي بلد في العالم يتكون من طبقات، ولكن يبدو أن هذه القاعدة العامة التي وضعها علماء الاجتماع لا تنطبق على سكان موناكو، حيث يعتبر أكثر من ثلث سكانها من الـ”مليونيرات” بحسب ما أفادت “بيزنس إنسايدر”.

وتقول التقارير، إن سكان دولة موناكو تلك الدولة الصغيرة على الريفيرا الفرنسية يبلغ معدل الفقر بينهم “صفر”، فمن بين 38300 شخص يعيشون في موناكو، هناك 12261 منهم من أصحاب الملايين.

يعني ذلك أن حوالي 32% من سكان موناكو من أصحاب الثروات الهائلة وهو ما يجعل البلد “ملعب الأثرياء”، حيث يتم تجميع كل هؤلاء في أقل من ميل مربع واحد، مكونين أمتهم الفخمة ذات السيادة.

وطالما كانت موناكو مقصداً للأثرياء، ويعزى ذلك جزئياً إلى سمعتها كملاذ ضريبي، حيث ليس لديها ضريبة دخل، هذا بالإضافة إلى تمتع موناكو بمناخ البحر الأبيض المتوسط، وهو ما يجعلها مدينة صحوة على مدار العام بها الكثير من السباقات مثل سباق موناكو الكبير بالإضافة إلى معرض موناكو لليخوت.

وتتكلف شقة صغيرة من غرفة نوم واحدة في موناكو أكثر من 1.6 مليون دولار على الأقل، ومعظم الشقق في الدولة تتكلف ما بين 2.2 مليون دولار و22.3 مليون دولار، بينما تصل أسعار الشقق البنتهاوس الأعلى إلى أكثر من 55 مليون دولار.

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