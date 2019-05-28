بالفيديو: انهيار مروّع لخشبة مسرح... والضحايا أطفال!

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انهارت خشبة مسرح في الصين، عقب الانتهاء من عرض راقص لأطفال، ما أسفر عن مقتل طفل في الثالثة عشر من عمره وإصابة 14 آخرين.



وانهار الجزء الأوسط من المسرح فجأة، وسقط الأطفال داخل الفجوة التي أسفر عنها الانهيار.



وكان على خشبة المسرح عند انهياره أكثر من 100 طفل وعشرات البالغين، كما أمضى فريق الإطفاء نحو 20 دقيقة في مساعدة الأطفال.



وقالت مصادر طبية إن ثلاثة من المصابين في حالة خطيرة، فيما لم يتم الكشف عن هوية الطفل الضحية.



واحتجزت السلطات في الصين ثلاثة موظفين من إذاعة "كونمينغ كوشن" الثقافية، التي استضافت هذا الحدث.



وأشارت نتائج التحقيقات الأولية إلى أن المسرح كان مزدحما بالعديد من الأشخاص، كما أكد منظم رئيسي للعرض أن المسرح "قديم جدا".

سبوتنيك