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اعتقال المدير السابق لـ"ستان لي" لتورطه في جرائم ضد المسنين

28
MAY
2019
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قالت شرطة لوس أنجلوس إن المدير السابق للراحل ستان لي المدير السابق لفريق مارفل، اعتقل في ولاية أريزونا يوم السبت، بتهمة ارتكاب تصرفات خاطئة ضد المسنين.
 
ووفقا لبيان صادر عن إدارة شرطة لوس أنجلوس، فإن ميا مورغان سيمثل أمام قاضٍ وسيتم تسليمه في النهاية إلى القضاء في لوس أنجلوس لمواجهة التهم".
 
وتوفي لي، الذي أحدث ثورة في ثقافة البوب بصفته الشريك المبدع للأبطال الخارقين الأيقونيين مثل Spider-Man وBlack Panther، في نوفمبر الماضي، عن عمر ناهز 95 عاما بعد إصابته بأمراض متعددة على مر السنين، وكان ضحية في تحقيق حول إساءة معاملة كبار السن.
 
وسعى محاميه السابق، توم لالاس، العام الماضي إلى أمر تقييدي ضد مورغان، مدعيا أن الشاب البالغ من العمر 43 عاما "أدخل نفسه في حياة السيد لي كمقدم رعاية له" ولكنه عزله عن أحبائه.
 
واتهم المحامي مورغان باستغلال لي، وكانت سلطات لوس أنجلوس قد اعتقلت  مورغان أيضا العام الماضي لإجرائه مكالمات كاذبة برقم النجدة 911، زاعما أن حياة لي في خطر.
 
كما قالت الشرطة إن مورغان أجرى المكالمات من أجل إقناع لي بمغادرة منزله في هوليوود هيلز، والانتقال إلى شقة مؤمنة في بيفرلي هيلز في يونيو الماضي، حتى يتم عزله هناك تحت سيطرة مورغان.
روسيا اليوم
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