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توفي على متن طائرة.. والسبب 246 عبوة كوكايين

28
MAY
2019
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أعلنت السلطات المكسيكية أن طائرة قادمة من كولومبيا ومتجهة إلى اليابان هبطت اضطراريا في مكسيكو سيتي بعد تعرض أحد الركاب لوعكة صحية، قبل أن تعلن وفاته لاحقا، من جراء وجود 246 عبوة كوكايين في المعدة والأمعاء.
 
وقال مكتب المدعي العام لولاية سونورا شمالي المكسيك إن الرجل (42 عاما)، ويدعى أودو إن، عانى خلال الرحلة من التشنجات، مما دفع طاقم الطائرة لطلب الإذن للهبوط اضطراريا.
 
وأضاف "عندما هبطت الطائرة في الساعة 2:25 صباحا يوم الجمعة ، استقلها المسعفون حيث أعلن وفاة أودو إن"، وفقا لصحيفة "الغارديان" البريطانية.
 
وخلال تشريح جثة الياباني تم اكتشاف أن الرجل قد ابتلع 246 عبوة كوكايين، يبلغ حجم كل منها 1 سم في 2.5 سم، وقال الادعاء إن سبب الوفاة هو تورم المخ، الناجم عن جرعة زائدة من المخدرات.
 
وذكر البيان أن الطائرة، التي تقل 198 راكبا اخر، استأنفت رحلتها إلى اليابان بعد نقل الجثة وتنفيذ البروتوكولات الدولية.
 
يذكر أن نقل المخدرات داخل المعدة والأمعاء تكتيك يستخدمه عصابات المخدرات على نطاق واسع حول العالم.
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