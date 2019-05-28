ترامب "يصلي" من أجل ضحايا عملية الطعن الجماعي باليابان

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قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، في معرض تعليقة على عملية طعن جماعي قرب طوكيو إنّ الأميركيين "يقفون مع شعب اليابان" بعد هذا الهجوم.

وأضاف أثناء زيارته سفينة عسكرية يابانية إنّه يقدّم "الصلوات والتعاطف لضحايا عملية الطعن"، مؤكداً أن "الأميركيين جميعاً يقفون مع شعب اليابان ويحزنون على الضحايا وعائلاتهم".

وهذا الهجوم النادر جداً، الذي أسفر عن مقتل طفلة وجرح آخرين، وقع في بلد معروف بتدنّي معدّل الجريمة فيه، وتزامن مع زيارة يقوم بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى اليابان.

ووقع الهجوم في زحمة الصباح أثناء توجّه الموظفين إلى أعمالهم والتلاميذ إلى مدارسهم.

وقال المتحدّث باسم فرق الإطفاء، يوغي سيكيزاوا، إنّ القسم الأكبر من الجرحى الـ17 هم أطفال.