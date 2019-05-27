living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كلب يخبر صاحبته بإصابتها بالسرطان.. فكيف حدث ذلك؟

27
MAY
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

ليس سرا أن بعض الكلاب يمكنها اكتشاف المرض لدى البشر، ومع ذلك، لا يزال الباحثون يحاولون الوصول إلى الطريقة التي تمكن بعض الكلاب من مساعدتهم في تشخيص الأورام الخبيثة.

وسلطت شبكة "فوكس نيوز" الأميركية الضوء على جرو من فصيلة "هاسكي" يعرف باسم "سييرا" يبلغ من العمر 9 أشهر، ساعد صاحبته ستيفاني هيرفيل في اكتشاف مرض السرطان من خلال حاسة الشم مرات عدة.

ونقلت "فوكس نيوز" عن مجلة "ميلووكي جورنال سينتينيل"، أن هيرفيل استقدمت الجرو ليعيش معها بعدما تركها ابنها للالتحاق بسلاح الجو الأميركي.

وفي يوم لاحظت هيرفيل تصرفا غريبا لكلبها، الذي أخذ يستنشق بطنها ويضغط على أماكن محددة فيها، لدرجة كانت تؤلم المرأة في بعض الأحيان.

وكرر الكلب السلوك الغريب ذاته أكثر من مرة، قبل أن يختبئ في الخزانة وكأن شيئا ما أخافه.

وأثار سلوك الكلب قلق هيرفيل، مما دفعها إلى زيارة أحد المستشفيات لإجراء كشف روتيني، حيث قيل لها إن التشخيص المبدئي يشير إلى وجود تكلس على أحد المبايض.

لكن كلب هيرفيل ظل مختبئا في الخزانة، مما دفعها إلى تحديد موعد آخر مع المستشفى، وهذه المرة مع أخصائي أمراض النساء، إذ توقعت أن تكون لديها مشكلة صحية بالفعل.

وكانت هيرفل بالفعل تعاني بعض الآلام في البطن، إلا أن الأمر لم يزعجها، إلى حين أن تم تشخيصها أخيرا بمرض سرطان المبيض من الدرجة الثالثة.

ويفسر العلماء هذه الظاهرة بالقول، إن لدى بعض الكلاب ما يصل إلى 300 مليون مستقبل لحاسة الشم في أنوفهم، مما يجعلها أقوى عشرات الآلاف من المرات مقارنة مع البشر.

وبينما يحاول الباحثون استخدام الكلاب للكشف عن بعض الأمراض، فإن على محبي هذه الحيوانات الأليفة أخذ سلوكها على محمل الجد، فربما يحاول كلبك أن يقول شيئا مهما أو حتى يحاول أن ينقذ حياتك.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout