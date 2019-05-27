ترامب: لا نسعى إلى تغيير نظام إيران.. وسنبرم اتفاقا معها

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أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة "لا تسعى إلى تغيير النظام" في إيران، في وقت تتصاعد به التوترات بين البلدين مع نشر واشنطن قوات إضافية في المنطقة.

وقال ترامب في مؤتمر صحافي في طوكيو، الاثنين: "نحن لا نسعى إلى تغيير النظام، بل نسعى إلى زوال الأسلحة النووية".

وأضاف: "سنبرم اتفاقا" مع طهران.وكان ترامب قد حذر إيران في وقت سابق، وبشدة، من مغبة توجيه أي تهديد إلى الولايات المتحدة.

وقال في تغريدة في الأسبوع الماضي: "إذا كانت إيران تريد أن تحارب، فستكون هذه نهايتها الرسمية"، وأضاف موجها كلامه للمسؤولين الإيرانيين "إياكم وتهديد الولايات المتحدة مرة أخرى".