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ترامب لإيران: إذا رغبوا في الحوار فنحن راغبون أيضا

27
MAY
2019
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تحدّث الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن إمكانيّة إجراء محادثات مع إيران، وذلك خلال لقائه رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الذي يبحث وفق تقارير إجراء زيارة لطهران.

وقال ترامب "أنا أعتقد أنّ إيران لديها الرغبة في الحوار، وإذا رغبوا في الحوار فنحن راغبون أيضاً".

وأضاف "سنرى ما سيحدث، لكنّني أعرف حقيقة أنّ رئيس الوزراء (آبي) على علاقة وثيقة مع القيادة في إيران (...) لا أحد يُريد رؤية أمور فظيعة تحدث".

من جهته، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن طهران ستدافع عن نفسها في مواجهة أي اعتداء عسكري أو اقتصادي، ودعا الدول الأوروبية إلى عمل المزيد للحفاظ على الاتفاق النووي مع بلاده.

وأضاف ظريف خلال مؤتمر صحفي في بغداد مع نظيره العراقي محمد الحكيم أن إيران تريد تأسيس علاقات متوازنة مع دول الجوار العربية في الخليج وأنها اقترحت إبرام اتفاقية عدم اعتداء معها.

وقال ظريف "سنتصدى لأي جهود للحرب ضد إيران سواء كانت حربااقتصادية أو عسكرية وسوف نواجهها بقوة.

وعرض العراق التوسط في الأزمة بين حليفيه الرئيسيين، الولايات المتحدة وإيران، وسط توترات متصاعدة في الشرق الأوسط ومع انهيار اتفاق طهران النووي مع القوى العالمية.

 

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