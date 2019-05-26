طلب غير اعتيادي من "إل تشابو".. ومخاوف من حيلة للهروب

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يقبع تاجر المخدرات المكسيكي الكبير، "إل تشابو"، في زنزانة انفرادية، منذ عامين ونصف، ولا يستطيع التواصل مع أي شخص في الخارج، لكنه قدم طلبا غريبا، خلال الآونة الأخيرة.

وبحسب ما نقلت "واشنطن بوست"، فإن "إل تشابو" المسجون في الولايات المتحدة صار يشعر بحزن شديد ولم يعد قادرا على أن يخلد للنوم، ولهذا، طلب عدة أمور قد تعينه على تحمل السجن.

وذكر المصدر أن فريق الدفاع عن المجرم الخطير، طلب منح "إل تشابو" ساعتين من التمارين الرياضية في الخارج، بشكل أسبوعي.

وأكد الطلب ضرورة أن يحصل "إل تشابو" على طعام مماثل لما يأكله باقي السجناء، فضلا عن إذن بشراء ست زجاجات من الماء وسماعتي أذن.

وأوردت رسالة الطلب الموجهة إلى المحكمة، أن حرمان "إل تشابو" من فسحة في الخارج طيلة الأسابيع السبعة والعشرين من الاعتقال يسبب تداعيات نفسية خطيرة.

وفي رده على الطلب، رفض القضاء الأميركي تمتيع "إل تشابو"، بحقوق باقي السجناء، وأبدى شكوكا في أن يكون الطلب مجرد حيلة لترتيب الهروب.

واعتبر عضو في فريق الدفاع عن "إل تشابو"، الرفض بمثابة "هستيريا صريحة"، وأضاف أن المعتقل لم يطلب سوى الخروج في فسحة حتى يستنشق بعض الهواء.

وتجري محاكمة "إل تشابو" منذ أشهر، وتم عرض شهادات مروعة أمام القضاء، ويواجه تاجر المخدرات عدة أحكام بالمؤبد إثر إدانته بعدة حوادث قتل مروعة.

وفي إحدى المرات، أطلق "إل تشابو" النار على خصم في مجال المخدرات، ثم قام بدفنه وهو ما يزال على قيد الحياة.