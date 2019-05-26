إعتقال مسؤول "بيت المال" الداعشي

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أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، عن اعتقال مسؤول خلية بيت المال في تنظيم "داعش" بمحافظة الأنبار العراقية.

وقالت الخلية في بيان، إن "قوة من وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، ألقت القبض على مسؤول ما يسمى (خلية بيت المال) التابعة لتنظيم داعش، مشددة على أن "إلقاء القبض تم بعد متابعة مستمرة في قضاء عنه بمحافظة الأنبار غربي العراق".

وأشار بيان لخلية الإعلام، قبل أيام، إلى أن "شرطة محافظة نينوى وبناء على معلومات استخبارية، تمكنت من القبض على أحد عناصر داعش، وكان يشغل منصب ما يسمى مسؤول السبايا، خلال سيطرة العصابات الإجرامية على مدينة الموصل".

وأضاف البيان أن "المعتقل عمل بعد ذلك في إعلام داعش والنشر في وكالة أعماق التي يستخدمها التنظيم في بث ونشر جرائمه بحق المواطنين الأبرياء".