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مجرم يشترط 15 ألف لايك ليسلم نفسه إلى الشرطة..والشرطة فاوضته لخفض العدد

25
MAY
2019
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عرض مجرم على السلطات فى ولاية كونيتيكت الأمريكية، صفقة غريبة حيث اشترط حصول منشور كتب عنه على فيس بوك على 15 ألف علامة إعجاب، وسوف يقوم بتسليم نفسه فى الحال، إذا تجاوز المعجبون ذلك الرقم.

وقالت الشرطة إن سيمز، يبلغ من العمر 29 عاما، لديه أربعة أوامر اعتقال من الدرجة الأولى، حيث لابد له المثول أمام المحكمة وثلاثة أوامر من الدرجة الثانية، لم يقدموا أى تفاصيل عن نوعية الجرائم التى ادين فيها.

والغريب، أن قسم شرطة مدينة تورينجتون بولاية كونيتيكت الإمريكية، شاركت المنشور على صفحتها على فيس بوك يوم الأربعاء الماضى، وطلب من المتابعين المساعدة عن طريق الإعجاب ومشاركة المنشور، وقالت المسئولون إنه فى البداية الحصول على 20 ألف إعجاب ولكن تم التفاوض لخفض العدد إلى 15 ألف.

واجه مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي التحدى بشكل كبير وحظى المنشور حتى الآن على أكثر من 23 ألف إعجاب ، و 15 ألف مشاركة ، وأكثر من 1400 تعليق، بينما لم يف المجرم بوعده ولم يقم بتسليم نفسه حتى الآن.

اليوم السابع
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