مدينة ألعاب أميركية تُثير الجدل بعد عرضها مشهد مقتل الأميرة ديانا!

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أثارت مدينة الألعاب الجديدة "ناشيونال إنكويرير لايف"، في ولاية تينيسي، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تقديمها عرضا ثلاثي الأبعاد يستحضر حادث السير الذي قتلت فيه الأميرة ديانا.

وأشارت صحيفة ميرور البريطانية إلى أن بعد الانتهاء من مشاهدة الفيديو مقابل 25 دولار أميركي، يُطرح سؤال على المشاهد، عما إذا كان يعتقد أن العائلة المالكة تقف وراء حادث السير الذي تسبب بوفاة ديانا.

وبحسب صاحب الفكرة روبن تيرنر، فإن النموذج واقعي للغاية، ويظهر الطريق الذي سلكته سيارة الأميرة الراحلة، ولحاق مصوري "الباباراتزي" بها، ومن ثم ظهور ضوء ساطع أعمى السائق وتسبب بالحادث.