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أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الخميس، أن المفاوضات التجارية مع الصين قد تشمل ملف شركة الاتصالات الصينية العملاقة هواوي.

وقال ترامب للصحفيين إن "هواوي شيء خطير للغاية. عندما تنظرون إلى ما فعلوه من وجهة نظر أمنية، من وجهة نظر عسكرية، تجدون أنه خطير للغاية".

وتابع: "لكن من الممكن أن يتم تضمين هواوي في اتفاق تجاري. إذا توصّلنا لاتّفاق، فأنا أرى هواوي مدرجة فيه بطريقة أو بأخرى"، من دون أن يدلي بأي تفاصيل إضافية على الرغم من سؤال وجهه له أحد الصحفيين بهذا الشأن.وهذه هي المرة الأولى، التي يعلن فيها ترامب إمكانية تضمين الاتفاق التجاري المحتمل إبرامه مع الصين مسألة هواوي، الشركة الصينية العملاقة في مجال الاتصالات، التي أدرجتها إدارة الرئيس الجمهوري على قائمة الشركات التي تمثل خطراً على الأمن القومي ويمنع بالتالي على الشركات الأميركية بيعها معدات تكنولوجية خشية استفادة بكين منها لغايات تجسسية.

وأمهلت واشنطن الشركات الأميركية 90 يوما لتطبيق هذا الحظر على الشركة الصينية، لكن العديد من الشركات، في الولايات المتحدة وخارجها، فضلت اتخاذ خطوات استباقية لتتعامل مع الغموض الذي يلف منتجات هواوي.