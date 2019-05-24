موسكو توجه رسالة تحذير الى واشنطن حول طهران

A + A -

إتهمت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الولايات المتحدة باستفزاز إيران لدفعها إلى مواجهة مباشرة، الأمر الذي قد يؤدي إلى عواقب وخيمة.

فقد قالت زاخاروفا، أمس : "يبدو أن العقوبات والضغط العسكري والخطاب العدواني من قبل واشنطن تستفز طهران عن قصد لاتخاذ إجراءات صارمة، كما أنها سبب آخر للمواجهة المباشرة. وهو نهج خطير جدا".

وأكدت أن الولايات المتحدة تضخم الموقف من خلال إرسال حاملات الطائرات والقاذفات إلى منطقة الخليج الفارسي، وترفق ذلك بتصريحات عدوانية واتهامات لا أساس لها، متهمة إيران ببعض الأنشطة التخريبية في المنطقة!!