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بريطانيا وهولندا تدشنان انتخابات البرلمان الأوروبي

23
MAY
2019
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بدأ البريطانيون التصويت، الخميس، عند الساعة السابعة (السادسة بتوقيت غرينتش) لانتخاب ممثليهم في البرلمان الأوروبي، مدشنين بذلك مع الهولنديين، هذه الانتخابات الأوروبية.
 
وسيصوت أكثر من 400 مليون ناخب في الدول الـ"28" الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لاختيار 751 نائبا أوروبيا في هذه الانتخابات الأوروبية التي تستمر حتى الأحد.
 
وسينتخب البريطانيون 73 نائبا لهم على الرغم من "بريكست"، إذ تهيمن على الانتخابات في المملكة المتحدة قضية خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي التي تشغل كل النقاشات السياسية منذ استفتاء يونيو 2016.
 
وفي الحملة الغريبة في بريطانيا، يطالب حزب بريكست الذي أسسه المشكك في جدوى الوحدة الأوروبية نايجل فاراج بانسحاب فوري وبلا اتفاق من التكتل. وهذا الحزب الذي تأسس في فبراير الماضي يتصدر استطلاعات الرأي.
 
وفي هولندا حيث فتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة 05,30 بتوقيت غرينتش، وتشير الاستطلاعات إلى تقدم حزب "منتدى الديموقراطية" المشكك في الوحدة الأوروبية وفي النظريات المتعلقة بتبدل المناخ.
 
ويؤيد زعيمه تييري بوديه (36 عاما) الذي يتحدر من أصول فرنسية إندونيسية، أوروبا مغلقة في وجه الخارج.
 
وتشير آخر استطلاعات الرأي إلى أن هذا الحزب الذي يواجه خصوصا الليبراليين بقيادة رئيس الوزراء مارك روتي، سيفوز بما بين ثلاثة وخمسة مقاعد من أصل 26 مقعدا مخصصة لهولندا.
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