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عمدة بلدة فرنسية يقترح توزيع "الفياغرا" على السكان.. والسبب صادم!

22
MAY
2019
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في خطوة غير مألوفة، اقترح عمدة بلدة فرنسية طريقة مثيرة للجدل بغرض تشجيع الأزواج على إنجاب الأطفال، في محاولة منه لإنقاذ مدرسة البلدة من الإغلاق، بسبب قلة أعداد الطلاب.

وأصدر عمدة بلدة "مونتيرو" في شمال فرنسا، جون ديبوزي، قرارا بتوزيع حبات "الفياغرا" الصغيرة الزرقاء على الأزواج بين 18 و40 عاما.

وقال العمدة جون ديبوزي: "الأولوية بالنسبة لي هي (إعادة الرغبة) إلى سكان (مونتيرو) الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و40 عاما في إنجاب الأطفال".

وأفادت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية بأن العمدة لم ينظر في الخدمات اللوجستية، إلا أنه صرح بأنه إذا طلبت منه صناديق من الحبيبات الزرقاء سينظر في الموضوع، مشددا على أن الهدف هو إنقاذ المدرسة.

وتابع عمدة بلدة "مونتيرو" قائلا: "مدرسة تغلق أي بلدة تموت".

تجدر الإشارة إلى أن العمدة اجتمع، يوم الثلاثاء، بعدد من المسؤولين لتحديد مصير المدرسة، وتقدم باقتراح آخر أكثر جدية، وهو فتح منطقة موازية للسكن، لاستدعاء وتشجيع سكان جدد على القدوم إلى البلدة وبالتالي زيادة عدد التلاميذ.

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