طائرة تركية ترتطم بعمود في مطار اسطنبول الجديد

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ارتطم جناح طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية من طراز بوينغ 777-300 متوجهة من اسطنبول إلى العاصمة أنقرة، بعمود إنارة في مطار اسطنبول الجديد.

ووقعت الحادثة قرابة الساعة الثامنة من صباح يوم الثلاثاء 21 مايو، حيث ارتطم الجناح الأيمن للطائرة بعمود الإنارة أثناء تقدمها إلى بداية المدرج بعد صعود الركاب على متنها.

وأنزل الركاب من على متن الطائرة نتيجة الأضرار التي تسبب فيها الحادث بجناح الطائرة.

ونشر كاتب الشؤون التكنولوجية والعلمية، سردار كوزو أوغلو، صورا عبر حسابه بموقع "تويتر" وثقت الأضرار التي لحقت بجناح الطائرة التي كان على متنها، والعمود الذي ارتطمت به.

وعلق سردار كوزو أوغلو على الصور قائلا: "ضرب جناحنا الأيمن برجا على جانب المدرج.. ضرر كبير.. أنا لم أر أي شيء مثل هذا في حياتي.. نحن نغير الطائرة".

جدير بالذكر أن مطار اسطنبول الجديد تم افتتاحه جزئيا في 29 أكتوبر الماضي، بمنطقة أرنافوتكوي في الجانب الأوروبي من اسطنبول، ومن المنتظر أن يكون أكبر مطار في العالم حال الانتهاء من إنشاءاته، ووعدت الحكومة التركية بأن يكون ركيزة أساسية في مسيرة التنمية بالبلاد.

ارتطم جناح طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية من طراز بوينغ 777-300 متوجهة من اسطنبول إلى العاصمة أنقرة، بعمود إنارة في مطار اسطنبول الجديد.

ووقعت الحادثة قرابة الساعة الثامنة من صباح يوم الثلاثاء 21 مايو، حيث ارتطم الجناح الأيمن للطائرة بعمود الإنارة أثناء تقدمها إلى بداية المدرج بعد صعود الركاب على متنها.

وأنزل الركاب من على متن الطائرة نتيجة الأضرار التي تسبب فيها الحادث بجناح الطائرة.