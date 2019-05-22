living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ترامب في أيرلندا لأول مرة ضمن جولة تشمل لندن وباريس

22
MAY
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
قال البيت الأبيض، الثلاثاء، إن الرئيس دونالد ترامب وزوجته ميلانيا سيزوران أيرلندا خلال جولتهما المقبلة، التي تشمل بريطانيا وفرنسا، وإنهما يعتزمان لقاء رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار في الخامس من يونيو المقبل.
 
وأضاف البيت الأبيض  أن الرئيس ترامب وميلانيا قبلا دعوة فارادكار لزيارة أيرلندا خلال وجودهما في أوروبا.
 
وفيما ستكون زيارة ترامب إلى أيرلندا الأولى له منذ تنصيبه في 2017، إلا أن الرئيس الأميركي ليس غريبا عن هذا البلد.
 
فأحد ملاعب الغولف التي يمتلكها يقع في دونبيغ (63 كلم) غرب مدينة شانون، حيث من المقرر أن يلتقي فارادكار.
 
وتأتي الزيارة المقررة في الخامس من يونيو إلى أيرلندا ضمن جولة أوروبية للرئيس الأميركي تشمل محطتين في بريطانيا وفرنسا بمناسبة الذكرى الـ75 لعملية إنزال الحلفاء على السواحل الفرنسية في النورماندي في الحرب العالمية الثانية.
 
وسيجري ترامب والسيدة الأولى ميلانيا زيارة رسمية إلى بريطانيا بين 3 و5 يونيو، تستقبلهما خلالها الملكة إليزابيث الثانية (93 عاما). وسيلتقي ترامب أيضا رئيسة الوزراء تيريزا ماي.
 
وسيحضر ترامب مراسم عسكرية في بورتسموث جنوبي إنجلترا، حيث انطلقت سفن الحلفاء في يونيو 1944، في أكبر عملية إنزال بحري في التاريخ.
 
ومن المتوقع وصول ترامب إلى فرنسا للمشاركة في مراسم احتفالات تلك الذكرى، ويلي ذلك محادثات مع الرئيس إيمانويل ماكرون.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout