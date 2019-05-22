living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ترامب يرشّح امرأة لتولي قيادة القوات الجوية الأميركية

22
MAY
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ترشيح باربرا باريت السفيرة السابقة وامرأة الأعمال من أريزونا لتولي قيادة القوات الجوية الأميركية.
 
وشغلت باربرا البالغة 68 عاما منصب سفيرة واشنطن لدى فنلندا بين عامي 2008 و2009 في عهد الرئيس جورج دبليو بوش، كما ترأست مركز "إيروسبايس كوربوريشن" لأبحاث الطيران حتى عام 2017.
 
وكتب ترامب على تويتر إنها "سوف تكون وزيرة ممتازة".
 
وباريت المحامية السابقة وطيارة الاختبار هي أيضا عضو مجلس إدارة في "مؤسسة راند" التي توفّر الأبحاث والتحليلات للقوات المسلحة الأميركية.
 
وهي تعتبر مع زوجها كريغ، الرئيس التنفيذي السابق لشركة إنتل الأميركية العملاقة، من المانحين الجمهوريين الرئيسيين. وعام 1994 كانت أول امرأة تترشح لمنصب حاكم ولاية أريزونا، لكنها فشلت في الحصول على ترشيح الحزب الجمهوري.
 
وإذا تمت المصادقة على تعيينها، ستخلف باريت امرأة أخرى في منصب وزير سلاح الجو هي هيذر ويلسون.
 
وطرح اسم ويلسون لخلافة وزير الدفاع جيم ماتيس الذي استقال في ديسمبر بسبب الخلافات حول سياسات ترامب بشأن سوريا وغيرها من القضايا.
 
لكن ويلسون استقالت في مارس بمجرد أن أصبح من الواضح أن وزير الدفاع بالوكالة باتريك شاناهان سيبقى في هذا المنصب.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout