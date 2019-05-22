سلاح الجو المسير يستهدف مجددا مطار نجران بقاصف2K

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نفذ سلاح الجو المسير، صباح اليوم الأربعاء، عملية هجومية جديدة بطائرة قاصف 2K على مطار نجران الإقليمي، للمرة الثانية خلال 24 ساعة.





وأوضح مصدر عسكري أن العملية الهجومية لسلاح الجو المسير بطائرة قاصف 2K استهدفت مرابض الطائرات الحربية في مطار نجران.

وأكد المصدر نجاح العملية الهجومية لسلاح الجو المسير في مطار نجران، موضحاً أن الطائرات الحربية المستهدفة في المطار كانت تستخدم لشن غارات على المواطنين الأبرياء.

كان سلاح الجو المسير، نفذ صباح أمس الثلاثاء، عملية هجومية بطائرة من ذات النوع مستهدفاً مخزناً للأسلحة في مطار نجران، أسفر عن نشوب حريق في المكان المستهدف.