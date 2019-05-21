نيوزيلندا توجه تهمة "الإرهاب" والقتل ضد منفذ مجزرة المسجدين

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وجهت الشرطة النيوزيلندية تهمة "الإرهاب" ضد منفذ الهجوم الذي استهدف مسجدين في مدينة كرايس تشرش، وراح ضحيته 100 شخص بين قتيل وجريح.



ونقلت وكالة "أسوشييتد برس" عن الشرطة، الثلاثاء، أنها اتهمت الاسترالي برينتون تارانت (28 عامًا) بالضلوع في عمل إرهابي، على خلفية الهجوم الذي نفذه منتصف آذار الماضي.



وأوضحت الشرطة أن التهمة المذكورة يعاقب عليها القانون بالسجن مدى الحياة، وهي أقصى عقوبة تطبق بموجب القوانين في نيوزيلندا.

وقالت الشرطة إنها وجهت أيضًا لـ "تارانت" 51 تهمة قتل، بعدد الأشخاص الذين قتلهم في هجومه.



وبحسب أسوشييتد برس، فقد أبلغت الشرطة عائلات الضحايا والناجين من الهجوم بالاتهامات الجديدة، خلال اجتماع حضره أكثر من 200 شخص.

المصدر: dailysabah