موسكو ترد على عقوبات أميركا...

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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن الولايات المتحدة بفرضها عقوبات جديدة على منظمات روسية تحاول الانتقام من روسيا لمساعدتها في تعزيز الدفاع الجوي السوري.

وجاء في بيان الخارجية الروسية: "في الواقع، من الواضح أن الأمر يتعلق بالرغبة في تصفية الحسابات بسبب المساعدة في تقوية الدفاع الجوي للجمهورية العربية السورية، حيث حاولت الولايات المتحدة وبعض شركائها مرارًا وتكرارًا شن الهجمات في انتهاك للقانون الدولي".

وأكد البيان على أن: "في الولايات المتحدة، يبدو أنهم في عجلة من أمرهم لإلغاء الطابع الإيجابي لزيارة وزير الخارجية مايك بومبيو إلى روسيا ".