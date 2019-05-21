living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بعد وقوع ضحايا.. "يوتيوب" يتحرك ضد مقاطع "العلاج المسموم"

21
MAY
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

اضطر موقع "يوتيوب"، مؤخرا، إلى التحرك بحزم ضد مقاطع فيديو تحث الناس على شرب "سائل تنظيف خطير"، بهدف علاج أمراض مستعصية.

وبحسب ما نقلت صحيفة "نيويورك بوست"، فإن بعض مقاطع الفيديو، تنصح بشرب سائل التنظيف "الكلور"، ويجري وصف هذه المادة بـ"العلاج المعجزة".

ويقدم مروج هذه النصائح الغريبة نفسه بمثابة رجل دين، وظهر في مقطع فيديو وهو يمزج عدة سوائل ثم أطلق عليها اسم "معجزة الحل المعدني".

ونبه الخبراء إلى خطورة هذه النصائح العبثية، وقالوا إن استهلاك كمية من الكلور من شأنه أن يؤدي إلى حالة من الغثيان والجفاف ومضاعفات خطيرة أخرى قد تصل إلى الوفاة.

وبعد إبلاغ "يوتيوب" بشأن المحتوى الخطير، قام الموقع بإزالة مقاطع فيديو، لكن صاحب الوصفة ما زال يدافع عن "علاج الكلور" على الرغم من وقوع ضحايا.

وبحسب تقارير طبية، فإن الوصفة التي شاهدها الملايين على الإنترنت، وروجها، جيم هامبل، أدت إلى حالتي وفاة، وهو ما جعل كثيرين يدعون إلى التحرك ضد "النصيحة المسمومة".

وفي 2010، قالت إدارة الغذاء والدواء في الولايات المتحدة إنها تلقت عدة تقارير عن أشخاص يعانون اضطرابات صحية تهدد حياتهم بسبب تناول "السائل الخطير".

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout