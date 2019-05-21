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ظريف: ترامب أن ينجح حيث فشل الإسكندر وجنكيز خان

21
MAY
2019
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رد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الاثنين، على تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن بلاده، معتبرا أن "التبجحات عن الإبادة" التي أطلقها الرئيس الأميركي "لن تقضي على إيران".
 
وكتب ظريف على حسابه على تويتر أن "ترامب يأمل في أن ينجح حيث فشل الإسكندر (الأكبر) وجنكيز (خان) ومعتدون آخرون"، في إشارة إلى غزاة أجانب سيطروا على بلاد فارس في فترة معينة من تاريخها الممتد على آلاف السنين.
 
وأضاف وزير الخارجية أن "الإيرانيين بقوا واقفين لآلاف السنين بينما رحل كل المعتدين. الإرهاب الاقتصادي والتبجحات عن الإبادة لن تقضي على إيران".
 
ويُعد هذا التصريح ردا مباشرا من جانب وزير الخارجية الإيراني على الرسالة الأخيرة التي نشرها الرئيس الأميركي ضد إيران على موقع التواصل الاجتماعي نفسه.
 
وكتب ترامب "إذا أرادت إيران خوض حرب فستكون تلك نهايتها. لا تهددوا الولايات المتحدة مجددا".
 
ووجه ظريف حديثه إلى ترامب، قائلا: "لا تهددوا إيرانيا أبدا. جربوا الاحترام".
 
وتصاعدت التوترات بين واشنطن وطهران منذ عشرة أيام، بعد أن أعلنت الولايات المتحدة تعزيز وجودها العسكري في الشرق الأوسط للتصدي لتهديدات إيرانية.
 
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