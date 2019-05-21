أميركا تسجل عشرات الإصابات بالحصبة خلال أسبوع

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سجلت الولايات المتحدة 41 حالة حصبة جديدة الأسبوع الماضي ليرتفع عدد الحالات المؤكدة في العام الجاري إلى 880 حالة وذلك في أكبر تفش للمرض منذ عام 1994، ومنذ إعلان القضاء عليه في عام 2000.

وذكرت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن عدد حالات المرض شديد العدوى والفتاك في بعض الأحيان ارتفع بنسبة 4.9 بالمئة في الأسبوع المنتهي يوم 17 مايو.

ويلقي مسؤولون بقطاع الصحة العامة بجانب من اللائمة في التفشي الأخير، الذي يتزامن مع ارتفاع عالمي في انتشار الحصبة، على معلومات خاطئة عن سلامة استخدام الأمصال.والإصابة بالفيروس يمكن أن تؤدي لمضاعفات تفضي إلى الوفاة، لكن لم يتم تسجيل أي وفيات نتيجة الحصبة في التفشي الأخير بالولايات المتحدة.