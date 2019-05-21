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ترامب: إيران ستواجه "قوة هائلة" إن هي تحركت ضد أميركا

21
MAY
2019
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قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن إيران ستواجه "قوة هائلة" إن هي حاولت فعل أي شيء ضد مصالح الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، مضيفا أنها أبدت عدائية شديدة تجاه واشنطن.
 
وأضاف ترامب في حديث للصحفيين أثناء مغادرته البيت الأبيض لحضور فعالية في بنسلفانيا أنه لا يزال مستعدا لإجراء محادثات مع إيران "عندما يكونون مستعدين".
 
في المقابل، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني: " إن الوضع الحالي غير ملائم للحوار وخيارنا هو المقاومة فقط، مشيرا إلى أنه يفضل الدبلوماسية لكن في ظل الظروف الراهنة فهو لا يقبلها."
 
وكان ترامب قد نفى في  تغريدة نشرها على حسابه الرسمي بتويتر، الاثنين، إن واشنطن "لم تسع لبدء حوار مع طهران".
 
وأضاف ترامب: "تم تداول أخبار مزيفة بأن واشنطن تسعى لإجراء مفاوضات مع طهران، إلا أنها كاذبة".
 
وأوضح الرئيس الأميركي أنه "يشعر بالحزن تجاه الشعب الإيراني"، الذي يعاني من تبعات تدهور اقتصاد البلاد.
 
كذلك تعهد الرئيس الأميركي، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأميركية، بثتها مساء الأحد، بعدم حصول إيران على السلاح النووي، مؤكدا أنها مثّلت مشكلة منذ وقت طويل، واتهمها بإذكاء الصراعات في منطقة الشرق الأوسط.
 
وصرح قائلا: "إيران مثلت مشكلة منذ سنوات طويلة، انظر فقط في الصراعات التي تسببوا بها".
 
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