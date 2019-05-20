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النيابة السويدية تطلب من المحكمة إصدار أمر اعتقال لمؤسس ويكليكس

20
MAY
2019
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سبوتنيك - قالت نائبة مدير النيابة العامة السويدية، إيفا ماري بيرسون، اليوم الاثنين، إنها طلبت من محكمة محلية في مدينة أوبسالا السويدية إصدار أمر بالقبض على مؤسس ويكيليكس، جوليان أسانج.
 
وكان الادعاء العام السويد قد أعلن، يوم الاثنين الماضي، أنه يعيد فتح قضية الاغتصاب المثيرة للجدل ضد أسانج، والتي تم إغلاقها قبل عامين.
 
وقالت بيرسون: "لقد طلبت من المحكمة الجزئية اعتقال أسانج غيابيا للاشتباه في ارتكابه جريمة اغتصاب. وإذا حكمت المحكمة بالقبض عليه، فسأصدر أمر اعتقال أوروبيا ينطوي على تسليمه إلى السويد".وكان قد تم اعتقال أسانج من السفارة الإكوادورية في لندن، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، بعد أن ألغت الإكوادور وضع اللجوء الذي كان يتمتع بع.
 
ثم حُكم عليه بالسجن لمدة 50 أسبوعا بسبب انتهاكه شروط الكفالة في عام 2012 ، عندما لجأ إلى السفارة لتفادي تسليمه إلى السويد بسبب التحقيق في الاعتداء الجنسي.
 
وفي الوقت نفسه تسعى الولايات المتحدة الأمريكية لتسليم أسانج بتهمة التآمر وارتكاب جريمة القرصنة الإلكترونية.
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