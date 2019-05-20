مجزرة دموية في ملهى ليلي بشمال البرازيل

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أقدم مسلّحون على قتل 11 شخصاً على الأقلّ داخل ملهى بشمال البرازيل الأحد، على ما أعلن مسؤولون.

ووقع إطلاق النار في مدينة بيليم، بحسب ما قالت إدارة السلامة العامّة بولاية بارا الشمالية.

ولم تتّضح على الفور دوافع عمليّة إطلاق النار.

وقد فرّ المعتدون بعد العمليّة، لكنّ موقع "جي1" الإلكتروني الإخباري البرازيلي، نقل عن مصدر في الشرطة قوله، إنّ أحد مطلقي الرصاص أصيب وإنّه في قبضة الشرطة.

وذكر الموقع أنّ القتلى هم ستّ نساء وخمسة رجال.

وأطلق سبعة رجال الرصاص بعدما وصلوا على متن درّاجة ناريّة وثلاث سيّارات. وقد لاذوا بالفرار بعد ذلك.

ويقع الملهى الليلي في حيّ شهد تعزيزات أمنيّة في مارس لمكافحة الجريمة.