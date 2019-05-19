بسبب الغضب.. أنثى فيل تدهس رجلا حتى الموت

A + A -





رشق سكان قرية هندية أنثى فيل بالحجارة، أثناء وضعها لمولودها، مما أشعل غضبها ودفعها للهجوم عليهم، ليسقط قتيل واحد على الأقل.

وفي التفاصيل أن بعض السكان المحليين في قرية أنجاشيولي قاموا برشق أنثى الفيل بالحجارة خلال وضعها لمولودها، مما أثار غضبها الشديد، لتندفع بجسدها تجاههم وتدهس أحدهم حتى الموت، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأظهرت لقطات فيديو أنثى الفيل، بعد الحادثة، وهي تحاول جر مولودها، بينما كان غير قادر على النهوض.

وكشفت اللقطات أن أنثى الفيل ظلت تحرس الفيل الصغير، بينما يحاول الناس الاقتراب منه، ويعتقد أن الأم أرادت نقله إلى الغابة، لكنها بقيت واستمرت بحراسته، بعدما بدا في حالة صحية سيئة.

ووفقا للسكان المحليين، فإن الحادث أعقبه ظهور 10 فيال أخرى ظهرت فجأة للدفاع عن أنثى الفيل، وأظهرت لقطات السكان، وهو يطاردون الأفيال الغاضبة عبر الغابات.

وطوق حراس الغابات المنطقة وحظر دخول الجمهور، وقال مسؤولون من إدارة الغابات إنهم يراقبون عن كثب أنثى الفيل، ولن يتمكنوا من إرسالها إلى موطنها الطبيعي حتى تهدأ.