living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بسبب الغضب.. أنثى فيل تدهس رجلا حتى الموت

19
MAY
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-



رشق سكان قرية هندية أنثى فيل بالحجارة، أثناء وضعها لمولودها، مما أشعل غضبها ودفعها للهجوم عليهم، ليسقط قتيل واحد على الأقل.

وفي التفاصيل أن بعض السكان المحليين في قرية أنجاشيولي قاموا برشق أنثى الفيل بالحجارة خلال وضعها لمولودها، مما أثار غضبها الشديد، لتندفع بجسدها تجاههم وتدهس أحدهم حتى الموت، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأظهرت لقطات فيديو أنثى الفيل، بعد الحادثة، وهي تحاول جر مولودها، بينما كان غير قادر على النهوض.

وكشفت اللقطات أن أنثى الفيل ظلت تحرس الفيل الصغير، بينما يحاول الناس الاقتراب منه، ويعتقد أن الأم أرادت نقله إلى الغابة، لكنها بقيت واستمرت بحراسته، بعدما بدا في حالة صحية سيئة.

ووفقا للسكان المحليين، فإن الحادث أعقبه ظهور 10 فيال أخرى ظهرت فجأة للدفاع عن أنثى الفيل، وأظهرت لقطات السكان، وهو يطاردون الأفيال الغاضبة عبر الغابات.

وطوق حراس الغابات المنطقة وحظر دخول الجمهور، وقال مسؤولون من إدارة الغابات إنهم يراقبون عن كثب أنثى الفيل، ولن يتمكنوا من إرسالها إلى موطنها الطبيعي حتى تهدأ.

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout